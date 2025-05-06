Обновлённая версия культовой игры получит поддержку кроссплатформенной игры и прогрессии

В этом году, в августе, состоится релиз обновлённой версии первой части Gears of War. Игра под названием Reloaded будет доступна на Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК через Steam, а также в облачном сервисе Xbox Cloud Gaming. Стоимость составит $39.99, при этом владельцы цифровой версии оригинального издания до определённой даты смогут получить обновление бесплатно.



Проект разрабатывается студией The Coalition при участии Sumo Interactive и Disbelief. Он предлагает улучшенное качество графики — поддержка 4K, HDR, Dolby Vision, объёмный звук 7.1.4 с Atmos, а также частоту кадров до 60 FPS в одиночной кампании и 120 FPS в мультиплеере. Визуальные эффекты, тени и отражения были переработаны, добавили антиалиасинг и более детализированные текстуры. Также исчезли загрузочные экраны в Campaign-режиме.

Особое внимание уделено сетевой игре: теперь игроки могут играть вместе вне зависимости от платформы. Кроссплатформенный мультиплеер позволяет объединять пользователей Xbox, PlayStation и PC. Для сохранения прогресса между устройствами необходим Microsoft аккаунт. Он же даёт возможность отправлять приглашения друзьям и продолжать игру с того места, где остановились. Разработчики отметили, что это лучшая версия оригинала за всю историю серии. Она включает всё постапокалиптическое дополнение, бонусные уровни, карты и косметические предметы, которые выпускались ранее. Теперь они доступны с самого начала и не требуют дополнительной покупки. Также для подписчиков Game Pass игра станет частью библиотеки, что делает её ещё более доступной.