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ddr22
Apple может перейти на выпуск новых iPhone дважды в год, а iPhone 18 задержится до 2027
График выпуска iPhone может измениться.

По данным инсайдера Мин-Чи Куо, Apple планирует внедрить двухэтапный ритм запусков. В 2025 году, как и ожидалось, состоится премьера четырёх моделей серии iPhone 17, включая версию iPhone 17 Slim, которая рассматривается как ответ Samsung Galaxy S25 Edge. Однако начиная с 2026 года компания якобы намерена разделить свои анонсы: часть устройств будет выходить весной, а другая — осенью.
Согласно утечке, в начале 2026 года свет увидит iPhone 17e, аналогично тому, как это происходило с предыдущим поколением. А уже в сентябре того же года Apple представит сразу несколько флагманов: iPhone 18 Slim, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также свой первый складной смартфон. Базовая модель iPhone 18 выйдет только в начале 2027 года, вместе с новым iPhone 18e.

По мнению эксперта, такая стратегия позволит компании активнее конкурировать на рынке, где большинство производителей выводят новые флагманы в первой трети года. До этого Apple практически не имела альтернатив в этот период, что могло негативно влиять на продажи. Двойной анонс должен помочь равномерно распределить интерес со стороны потребителей и СМИ, а также поддерживать актуальность бренда круглый год.


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