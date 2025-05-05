Модификация Unchained добавляет новые детали в графику Oblivion

Первый пакет текстур в разрешении 4K для проекта Oblivion Remastered стал доступен для загрузки. Он предлагает значительное улучшение оригинальной графики, повысившей качество материалов и детализацию предметов.

Этот пакет под названием Unchained Texture создан мододелом Canarious и выложен на платформе Nexus Mods. На данный момент он охватывает обновлённые текстуры для доспехов, оружия и одежды, обработанные с помощью искусственного интеллекта. В будущем автор планирует добавить аналогичную доработку для ландшафтов, растительности и зданий. Базовое разрешение оригинальных текстур составляло 1024 и ниже, а теперь они масштабируются до уровня 4K.

Хотя работа всё ещё находится в стадии разработки, уже сейчас можно заметить, как преобразился игровой мир. Скриншоты, опубликованные вместе с релизом, демонстрируют уровень проработки, который делает старую RPG визуально более актуальной для современных мониторов и видеокарт.

Ранее издание Virtuos представило обновлённую версию классической RPG, которая заметно улучшила графическую составляющую оригинала, сохранив при этом его дух и атмосферу. Однако некоторые игроки отметили наличие технических проблем и устаревших механик, что может оттолкнуть новое поколение геймеров. Тем не менее, это остаётся лучшим способом пережить историю Oblivion в обновлённом виде.

Кроме того, сообщество продолжает активно поддерживать игру: только недавно вышел очередной неофициальный патч, исправляющий большое количество багов и улучшающий производительность.