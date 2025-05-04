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Casio выпустила лимитированные G-Shock в сотрудничестве с Tamio Okuda по цене $243
Новинка GW-M5610U получила тематический дизайн и минимальные изменения в технических характеристиках

Компания Casio представила новую ограниченную серию наручных часов G-Shock в сотрудничестве с японским музыкантом Тамио Окуда. Модель GW-M5610U была выбрана как основа для коллаборации, учитывая её классический квадратный корпус и цифровой дисплей. Релиз устройства состоялся 12 мая через официальный магазин Sony Music, где стоимость установлена на уровне ¥35 000 (~$243). Поставки начнутся лишь в середине августа.

Особенностью оформления стали элементы, вдохновлённые музыкальным стилем артиста. На циферблате размещены надписи "Tamio" и "Gekitotsu Resist", что отсылает к философии ударопрочности бренда. Задняя крышка украшена эмблемой Окуда, а ремешок дополнен фирменными акцентами. Упаковка выполнена в чёрно-красной палитре, напоминающей оформление студийного оборудования.

По технической части модель не отличается радикальными обновлениями: поддерживаются функции Multiband 6, Tough Solar, будильник, секундомер и другие стандартные возможности. Это делает её скорее подарком для поклонников музыканта, чем привлекательной новинкой для широкой аудитории. Для тех, кто ценит уникальность исполнения и культурные коллаборации, это может стать интересным приобретением.

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#casio
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