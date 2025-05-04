Новинка предлагает сбалансированную цену, но разочарует производительностью и сторонним ПО

Samsung представила Galaxy Tab S10 FE как бюджетный вариант для пользователей, которые хотят получить хорошие функции без высокой цены. Устройство имеет IPS-дисплей с яркостью и цветопередачей, стереодинамики, алюминиевый корпус и аккумулятор на 8000 мА·ч.

Также в комплекте поставляется S Pen, что выгодно отличает его от некоторых конкурентов. Однако в основе лежит чип Exynos 1580, который используется даже в среднебюджетных смартфонах, таких как Galaxy A56, что делает планшет слабым в плане производительности.

Кроме того, Tab S10 FE обладает семью годами обновлений безопасности, но сталкивается с проблемой pre-installed приложений, часть из которых нельзя удалить. Это снижает эффективность использования памяти и создаёт дискомфорт у тех, кто предпочитает чистую систему.

Несмотря на доступную стоимость ($499), некоторые конкуренты, такие как iPad Air или Xiaomi Pad 7 Pro, предлагают более мощные чипсеты за сопоставимые деньги.