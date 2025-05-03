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ddr22
Apple начала тестировать iOS 19.4 раньше срока, несмотря на перенос функции персональной Siri
Персонализированный голосовой помощник может появиться в одной из будущих крупных версий.

Компания Apple приступила к тестированию iOS 19.4 до запланированного срока. Об этом стало известно благодаря записям в логах посетителей сайта MacRumors, где значатся данные о начале работы над обновлением. При этом ранее ожидалось, что этот апдейт выйдет весной следующего года.

Одним из главных нововведений, которые планируется внедрить, является функция персонализированного Siri. Первоначально её должны были выпустить вместе с iOS 18.4, но разработчики столкнулись с рядом сложностей. Внутренние источники утверждают, что технология будет представлена позже в этом году — возможно, уже в рамках осеннего обновления или в составе iOS 19.4. По данным The New York Times, в будущем Siri ждёт полный ребрендинг и расширение возможностей.

В отличие от текущей версии, новый Siri сможет учитывать контекст активности на экране, использовать личные данные пользователя для более точных рекомендаций и предоставлять углублённое управление внутри приложений голосом.

Тестирование iOS 19 стартует в июне, когда будут представлены первые бета-версии. Разработка iOS 19.4 идёт параллельно, чтобы обеспечить стабильность и завершённость всех функций к моменту выхода.

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