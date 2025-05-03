Патент раскрывает возможность модернизации камеры без увеличения толщины устройства

Компания Samsung зарегистрировала патент, в котором описывается новая система сменных камер для смартфонов. Документ, опубликованный в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности под номером WO/2025/084594, был подан ещё в прошлом году и стал доступен широкой общественности 24 апреля 2025 года. В нём говорится о возможных дополнительных объективах, которые можно будет прикреплять к телефону с помощью магнитов или RFID-меток.

Основная цель разработки — повысить функциональность камеры, не утолщая корпус смартфона. Объективы будут взаимодействовать с внутренними компонентами: матрицей, механизмом автофокусировки и процессором изображений. После установки аксессуара устройство автоматически распознает его тип и настроит параметры съёмки, такие как диафрагма, зум и другие параметры. Это позволит пользователям быстро менять оптику под конкретные задачи — будь то макросъёмка, телеобъектив или широкоугольный формат.

Такой подход отличается от существующих решений сторонних производителей, таких как Moment Lenses. В данном случае Samsung предлагает встроенную систему, которая позволяет устанавливать линзы прямо на сам смартфон без потери эстетики и удобства использования. При этом устройство сохраняет тонкий дизайн, что особенно важно для флагманских моделей, где каждый миллиметр имеет значение.

Хотя пока это лишь патент, который может так и не дойти до стадии производства, он всё же указывает на интерес компании к гибкости в фотографии. Ранее сообщалось, что Samsung намерена вернуть технологию переменной диафрагмы в Galaxy S26 Ultra, что может стать частью более широкого плана по улучшению мобильного фотоопыта.

Стоит учитывать, что крупные компании, такие как Samsung, регулярно подают заявки на изобретения, многие из которых остаются только концептами. Тем не менее, если идея найдёт применение, она может кардинально изменить рынок аксессуаров для смартфонов, сделав их ещё более универсальными. Такие технологии могут быть востребованы среди пользователей, которым важны возможности съёмки, но не хочется носить с собой отдельную технику.