Тим Кук объяснил инвесторам, почему новые ИИ-возможности появятся позже ожидаемого

Во время отчёта за второй квартал 2025 года глава Apple Тим Кук прокомментировал задержки в выпуске новых функций голосового помощника Siri и других возможностей под брендом Apple Intelligence. Несмотря на положительные финансовые результаты компании, акции упали на фоне сообщений о том, что разработка ИИ-инструментов занимает больше времени, чем планировалось.

Кук отметил, что компания сталкивается с внутренними трудностями, связанными с обеспечением высокого уровня качества для будущих обновлений. В их число входят такие возможности, как Genmoji, Image Wand, Clean Up, интеграция с ChatGPT и другие элементы, представленные вместе с iOS 18. По его словам, Apple ставит перед собой амбициозные цели, чтобы удовлетворить запросы пользователей и соответствовать мировым трендам в сфере искусственного интеллекта.

Разработчики сосредоточены на создании решений, которые будут работать без сбоев и с минимальным количеством ошибок. Это стало причиной переноса сроков релиза — включая функции, рассчитанные на выход в рамках iOS 18.5. При этом CFO Кеван Парех опроверг предположения о связи между задержкой и недостатком инвестиций в исследования и разработку. Он подчеркнул, что бюджет на эти направления остаётся стабильным, несмотря на сложности.

Среди запланированных возможностей — более глубокое взаимодействие Siri с приложениями, улучшенный поиск по фотографиям, интеллектуальные ответы и другие инструменты, ориентированные на повышение удобства использования устройств Apple. Эти изменения должны затронуть не только англоязычные рынки, но и другие регионы, включая Китай, где компания стремится усилить своё влияние через новые ИИ-функции.