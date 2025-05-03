Новинка от MSI предлагает качественный экран, высокую скорость и упрощённую комплектацию для глобального рынка

Компания MSI добавила на свой глобальный сайт информацию о новом игровом мониторе MAG 272UP QD-OLED X24, который ранее появился в продаже в Китае. Это устройство позиционируется как более бюджетная альтернатива флагманской модели MPG 272URX QD-OLED, при этом сохранив ключевые характеристики: разрешение 4K, частоту обновления 240 Гц, время отклика 0.03 мс и пиковую яркость HDR до 1000 нит.

Монитор получил защиту от перегрева через графеновый теплоотвод, технологию OLED Care 2.0 и трёхлетнюю гарантию. Однако в отличие от старшей версии, MAG 272UP оснащён интерфейсами DisplayPort 1.4a (вместо DP 2.1a), двухпортовым HDMI 2.1 и USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode, но без мощной зарядки — всего 15 Вт вместо 98 Вт. Также отсутствует хаб USB и функция KVM, зато имеется аудиоразъём 3.5 мм и специальные режимы для консолей с поддержкой VRR.

Особое внимание уделено совместимости с игровыми приставками. Пользователям доступны настройки на 60 и 120 Гц при разных разрешениях, что делает его интересным вариантом не только для ПК-геймеров, но и для владельцев современных консолей.

Пока официальной информации о цене за пределами Китая нет, но в самой стране модель стоит 5499 юаней (~$770). Ожидается, что в ближайшие месяцы MSI объявит о начале продаж устройства в других регионах, включая Европу и Северную Америку.



