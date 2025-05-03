Новый уровень оптимизации графических чипов Intel позволяет улучшить энергоэффективность и стабильность

Компания Intel сообщила о завершении этапа предварительной верификации графического процессора Arc Xe3 Celestial. Это означает, что основные компоненты — вычислительные ядра Xe, матричные блоки XMX, движки трассировки лучей и другие модули — уже спроектированы и готовы к тестированию на физических образцах. На странице инсайдера @Haze2K1 появилась информация о том, что специалисты Intel используют облачную платформу для моделирования частот и энергопотребления.

Такой подход позволяет партнёрам OEM и IBV начать работу с будущими архитектурами задолго до начала производства. Проверка проводится через эмуляцию на FPGA-матрицах, которые имитируют поведение чипа, как если бы он уже существовал в реальности. Это помогает заранее обнаруживать слабые места и настраивать параметры потребления, чтобы обеспечить баланс между мощностью и долговечностью.

Инженеры Intel уже завершили корректировку зависимости напряжения от состояния покоя, нагрузки и максимальной активности. Также они протестировали разные форм-факторы — от мобильных решений до дискретных видеокарт. После этого планируется переход к первым опытным образцам. Ожидается, что серийное производство стартует в конце 2025 или начале 2026 года. Этап pre-silicon validation стал важным шагом в подготовке новой линейки видеочипов. Он даёт возможность не только устранить потенциальные ошибки, но и заложить основу для гибкой настройки под разные сценарии использования. Такие действия демонстрируют, как Intel стремится удерживать позиции в сфере графических технологий, особенно в условиях конкуренции со стороны NVIDIA и AMD.