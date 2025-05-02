Acer Predator XB323QK V4 с частотой 320 Гц и режимом Full HD может составить конкуренцию Asus ROG Strix XG32UCG

Компания Acer представила четвёртое поколение игрового монитора Predator XB323QK, который позиционируется как 32-дюймовая модель с поддержкой двух режимов разрешения — 4K при 160 Гц и Full HD при 320 Гц. Это делает его прямым конкурентом таких моделей, как Asus ROG Strix XG32UCG и MSI MAG 321CUPDF. Монитор использует IPS-панель, что гарантирует качественную цветопередачу и широкие углы обзора.

В базовой комплектации устройство предлагает время отклика 1 мс (GtG), технологию AMD FreeSync Premium для устранения артефактов, охват 95% цветового пространства DCI-P3 и 8-битную точность цвета. Однако пиковая яркость ограничена на уровне 250 нит, что ниже, чем у некоторых аналогов. В остальном конструкция оснащена регулируемой подставкой по высоте, повороту и наклону, а также креплением VESA 100x100 мм для настенного монтажа.

Цена в Китае установлена на уровне CNY 3999, что соответствует текущей стоимости модели от Asus. Поставки в Европу, Ближний Восток и Африку намечены на третий квартал 2025 года по цене €699 (~$791). Для США информация пока не раскрыта, хотя можно ожидать объявления в ближайшие месяцы.