Новый флагман от Sony может превзойти конкурентов в производительности и скорости

В сети появились первые данные о производительности нового смартфона Sony — Xperia 1 VII. Устройство с моделью XQ-FS54 было замечено в тесте Geekbench, где показало неплохие результаты. Оно работает на базе Android 15, что соответствует обновлению программного обеспечения, проводимому Sony в последнее время.

В качестве процессора используется Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает прирост производительности на уровне 30% по сравнению с предыдущей версией Xperia 1 VI. В бенчмарке были получены результаты: 2967 баллов в однопоточном режиме и 9017 — в многопоточном. Такие показатели позволяют новинке обогнать некоторые современные модели, такие как Xiaomi Poco F7 Ultra и Oppo Find N5.

Однако в данном случае Sony пока не обошла лидеров рынка — OnePlus 13, Galaxy S25 Ultra или Xiaomi 15 Ultra. Также стало известно, что аппарат получил 12 ГБ оперативной памяти, что уже стало стандартом для топовых моделей этого года. Несмотря на это, переход на новый процессор заметно улучшил общую отзывчивость системы.

Ранее устройство проходило сертификацию в США (FCC), а также попадалось в утечках в виде фотографий. Хотя официального подтверждения от Sony всё ещё нет, всё больше фактов указывает на то, что релиз нового флагмана близок. Более подробные технические детали и дата выхода будут объявлены позже.