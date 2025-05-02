Руководство Epic Games заявило о невозможности контроля за контентом, созданным искусственным интеллектом

Представители Epic Games заявили, что не планируют запрещать создателям контента для Fortnite использовать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. По словам директора по управлению проектами Дэна Уолша, компания сосредоточена на соблюдении правил платформы, а не на инструментах создания контента.

В интервью Mustard Plays Уолш и вице-президент компании Сакс Перссон пояснили, что Epic Games не использует генеративный ИИ для собственного контента, включая скины для Fortnite. Однако применительно к пользовательскому контенту главным критерием остается соответствие правилам платформы, а не способ создания материалов.

Уолш отметил, что со временем будет становиться все сложнее отличать контент, созданный ИИ. По его мнению, искусственный интеллект станет просто одним из инструментов для творчества, а попытки его выявления окажутся неэффективными.

Компания намерена сосредоточиться на проверке соответствия контента установленным правилам, не уделяя внимания тому, какими средствами он был создан. Это заявление прозвучало на фоне новостей о возвращении Fortnite в App Store после судебного разбирательства с Apple.