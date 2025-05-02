Новинки от Sudokoo предлагают инновационный подход к охлаждению с акцентом на дизайн и управление температурой

Компания Sudokoo, специализирующаяся на решениях для охлаждения компьютеров, анонсировала новые продукты: Proteus 360 и SK700. Эти модели разработаны с учётом современных требований геймеров и энтузиастов, стремящихся совместить эффективность с эстетикой.

Серия SK700 включает высокопроизводительные воздушные кулера, основанные на конструкции с семью тепловыми трубками, обеспечивающими улучшенный отвод тепла. Устройства оснащены цифровым четырёхсекционным дисплеем, который позволяет следить за состоянием процессора в реальном времени.

Также предусмотрена технология снижения уровня шума, а для пользователей процессоров AMD добавлен механизм AM5 Anti-Bending, защищающий от деформации при установке.

В линейке жидкостного охлаждения выделяется Proteus 360. В нём используется 3.4-дюймовый ЖК-дисплей, регулируемый через фирменное приложение MasterCraft DIY. Это даёт возможность отображать не только системные данные, но и собственные изображения или анимацию. Магнитная крышка помпы поворачивается без использования инструментов, а усиленные вентиляторы толщиной 30 мм обеспечивают мощный воздушный поток даже под высокими нагрузками.

Для тех, кто предпочитает более доступные варианты, представлена модель NEXAURA. Она предлагает стильный внешний вид с RGB-подсветкой, регулируемые обороты насоса и простое подключение. Такое решение идеально подходит для создания средних и производительных сборок.

Технологии компании, такие как M-Winding для тепловых трубок, L-Locking система крепления и программный пакет MasterCraft, направлены на повышение надёжности, упрощение настройки и контроля за состоянием системы. Все устройства уже доступны через официальных дистрибьюторов, начиная со второго квартала 2025 года. Клиентам также предоставляется пятилетняя гарантия и международная техническая поддержка.