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ddr22
Minisforum анонсировала компактные NAS-системы N5 Pro с процессором Ryzen AI 9
Новые NAS-устройства N5 и N5 Pro от Minisforum получат мощный процессор AMD и поддержку OCuLink.

Компания Minisforum раскрыла первые детали о своих новых NAS-устройствах N5 и N5 Pro, которые должны появиться в продаже в июне. Эти компактные системы позиционируются как производительные решения для хранения данных с возможностью использования в качестве мини-ПК.  

Флагманская модель N5 Pro будет оснащена процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 и поддержкой до 96 ГБ оперативной памяти DDR5 ECC (неофициально — до 128 ГБ). Особенностью устройства станет наличие разъема OCuLink и слота PCIe x16 для подключения дискретной видеокарты.  

В корпусе размером 199×202×252 мм разместятся пять отсеков для накопителей. Сетевое подключение обеспечивают порты 5 Гбит/с и 10 Гбит/с. Система охлаждения с двумя 92-миллиметровыми вентиляторами обещает работать с уровнем шума около 42 дБ даже под нагрузкой.  

Производитель заявляет о поддержке различных операционных систем, включая FreeBSD, TruNAS и Unraid. Точные цены пока не раскрыты, но Minisforum предлагает зарегистрированным пользователям купон на 30% скидку к моменту старта продаж.  

Новые устройства должны поступить в продажу в июне, продолжив линейку мини-ПК MS-A2.

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#minisforum
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