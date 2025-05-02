Новый MEMS-чип от xMEMS создаёт поток воздуха без вращающихся лопастей и потребляет мало энергии.

Компания xMEMS анонсировала выпуск нового микрочипа XMC-2400, предназначенного для охлаждения техники с помощью звуковых колебаний. Это решение может применяться в смартфонах, планшетах и серверных системах, где важна эффективная терморегуляция при ограниченном пространстве.

Устройство основано на запатентованной технологии микроэлектромеханических систем (MEMS), аналогичной тем, что используются в производстве миниатюрных динамиков и микрофонов. Чип использует вибрации тонкой пьезоэлектрической плёнки, создавая воздушный поток до 39 кубических сантиметров в секунду. Такой подход позволяет достигать высокой эффективности при минимальном энергопотреблении — всего 30 мВт.

Размеры чипа составляют 9.26x7.6x1.08 мм, что делает его практически незаметным на печатной плате. Монтаж выполняется стандартными методами поверхностного монтажа SMT, что упрощает внедрение в массовое производство. Устройство имеет защиту IP58, что гарантирует устойчивость к пыли и временному погружению в воду на глубину до одного метра. Также предусмотрена двусторонняя циркуляция воздуха и способность преодолевать небольшие препятствия за счёт давления в 1000 Па при каждом цикле.

Пока технология находится на начальном этапе внедрения.