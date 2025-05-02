Новый телевизор Samsung Q8F предлагает улучшенную динамику изображения и ИИ-функции.

На рынке появилась новая серия телевизоров Samsung Q8F, которая позиционируется как одна из самых интересных в линейке 2025 года. Ассортимент включает семь размеров экрана: от компактного 32-дюймового до 85-дюймового.

В зависимости от региона модель может иметь разные обозначения — например, GQ43Q8F, QE43Q8F, QN43Q8F или TQ43Q8F. Все они оснащены технологией QLED, обеспечивают 100% охват цветового пространства DCI-P3 и поддерживают HDR10+. Для обработки изображения используется процессор Q4 AI, который добавляет функции искусственного интеллекта, такие как генерация обоев, автоматическое преобразование контента до качества 4K и голосовое управление через Bixby или Alexa.

Телевизоры средних и больших диагоналей получили повышенную частоту обновления — до 144 Гц благодаря технологии Motion Xcelerator. Также в наличии режим AMD FreeSync Premium, автоматическое определение игр, Game Bar и Hue Sync, создающая световые эффекты в такт происходящему на экране. Встроенная платформа Gaming Hub объединяет все игровые возможности в одном интерфейсе.

Для управления предусмотрен SmartThings, позволяющий использовать жесты при работе с совместимыми умными часами. Система Tizen обеспечивает стабильную работу и доступ к популярным стриминговым сервисам. Дизайн модели отличается тонким корпусом AirSlim и регулируемой подставкой.

Стоимость зависит от размера. Например, в США 85-дюймовая версия стоит $1997.99, а в Канаде цены начинаются от CA$649.99 за 32-дюймовую модель и достигают CA$2799.99 за самую большую. В Европе базовая цена на 43-дюймовый вариант составляет €899. Официальный запуск ожидается в мае, хотя некоторые экземпляры уже доступны для покупки.