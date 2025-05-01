Apple не будет использовать LPDDR6, но модернизирует текущее поколение оперативной памяти.

Согласно слухам, в следующем поколении iPhone — серии iPhone 18 — Apple планирует внедрить шестиканальную архитектуру памяти. Это позволит повысить пропускную способность и общую скорость работы чипа, что особенно важно при запуске ресурсоёмких приложений, таких как генерация изображений на основе искусственного интеллекта, высококачественные игры и многозадачность.

Ожидается, что такая конфигурация обеспечит заметный рост производительности по сравнению с предыдущими версиями устройств. При этом, как сообщается, компания сохранит стандарт LPDDR5X вместо перехода на более новое поколение LPDDR6. Хотя сама технология памяти остаётся прежней, увеличение числа каналов должно положительно повлиять на обработку данных. Однако полного технического переворота в этой области ждать не стоит — компания пока делает ставку на эволюцию, а не революцию.