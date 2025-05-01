Новый mid-tower шасси от InWin сочетает в себе эстетику и продвинутую функциональность

Компания InWin, известная своими дизайнерскими решениями и наградами в индустрии компьютерных комплектующих, выпустила новый корпус PRISM. Это mid-tower решение выполнено в фирменном стиле бренда и ориентировано на пользователей, ценящих как внешний вид, так и технические возможности.

Одной из ключевых особенностей новинки стал цельный трехсекционный стеклянный фронт без рамок, создающий эффект панорамного обзора внутренностей системы. За счёт геометрического дизайна и двустороннего зеркального покрытия корпус выглядит по-разному под разными углами. Такой подход делает его привлекательным не только для геймеров, но и для творческих профессионалов, владельцев рабочих станций и всех, кто стремится украсить своё пространство технологичным устройством.

Внутри модель поддерживает полноразмерные материнские платы формата ATX и совместима с самыми мощными комплектующими, включая видеокарты длиной до 435 мм — такие как NVIDIA RTX 5090 или AMD RX 9700 XT. Установка GPU возможна как в стандартном горизонтальном положении, так и в вертикальном благодаря оригинальной конструкции крепления.

Для охлаждения предусмотрены десять мест под вентиляторы, четыре из которых уже установлены — это серия VORTEX с ARGB-подсветкой и ШИМ-управлением. Также в комплекте есть светодиодные ленты на верхней, нижней и передней панелях, что усиливает визуальный эффект. Управление освещением осуществляется через шестиканальный хаб с девятнадцатью предустановленными режимами, доступными кнопкой на лицевой панели.

Фильтры с крупной сеткой легко снимаются без инструментов, обеспечивая защиту от пыли и хорошее воздушное охлаждение. Для пользователей, желающих в дальнейшем апгрейдить систему, доступны дополнительные вентиляторы, не входящие в комплектацию, а продаваемые официальным магазином производителя.

Устройство поддерживает водяное охлаждение с радиаторами размером 240, 280 и 360 мм. Сзади на плате предусмотрены два слота для SSD, а также место для установки процессорных кулеров высотой до 175 мм. На передней панели расположены порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C с пропускной способностью 40 Гб/с, два USB 3.2 Gen-1 и мини-джек для наушников.



