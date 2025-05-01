Новые водоблоки от Alphacool обеспечивают эффективное охлаждение флагманских GPU

Компания Alphacool, известная своими разработками в сфере водяного охлаждения для ПК, представила новую серию водоблоков — Core GeForce RTX 5090 EPIC-X и Core GeForce RTX 5080 EPIC-X с задней панелью. Эти решения созданы специально для линейки флагманских видеокарт PNY на базе чипов NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080.

Водоблоки получили полностью переработанную конструкцию, основанную на точных расчётах гидродинамических потоков и длительных испытаниях. Изменения коснулись зазоров между платой и охлаждающей поверхностью, а также внутреннего канала подачи жидкости. В результате обеспечивается максимальный теплоотвод при минимальном сопротивлении потоку.

Основание выполнено из меди и покрыто слоем хрома, что гарантирует долговечность. Для подключения предусмотрены прочные латунные фитинги с защитным покрытием из нейлона, обеспечивающие надёжное соединение без протечек. Также в комплекте идёт декоративная задняя панель, которая не только украшает систему, но и защищает обратную сторону платы.

Совместимость охватывает несколько моделей: PNY GeForce RTX 5090 и RTX 5080 в различных исполнениях, включая версии с RGB-подсветкой и заводским разгоном.

Новинки уже доступны для заказа через официальный магазин Alphacool.