Мощный игровой ноутбук Medion получил топовый GPU и опциональное водяное охлаждение

Компания Medion официально представила новый игровой ноутбук под названием Erazer Beast 16 X1 Ultimate. Это устройство позиционируется как высокопроизводительная машина для геймеров, хотя из-за размеров и веса почти в 6 фунтов (около 2.7 кг) о мобильности говорить не приходится.

Новинка получила темно-серый алюминиевый корпус и мощную начинку: процессор Intel Core Ultra 9 275HX c 8 производительными и 16 энергоэффективными ядрами, тактовой частотой до 5.2 ГГц и графикой от Nvidia — выбор между RTX 5080 Laptop и RTX 5090 Laptop с 24 ГБ видеопамяти GDDR7. Вторая версия работает при TDP в 175 Вт, что обеспечивает высокую графическую производительность в сочетании с блоком питания на 420 Вт.

Для дополнительного разгона доступен внешний водяной охладитель Erazer Cooling Kit V2 за €249, который обещает увеличить производительность устройства на 10%. Базовая комплектация включает 32 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом 2 ТБ, однако пользователи смогут доработать модуль до 64 ГБ ОЗУ и добавить ещё один накопитель через второй M.2 слот.

Экран у максимальной версии — 16-дюймовая mini-LED матрица с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 300 Гц. Производитель также отметил широкий охват цветового пространства DCI-P3, что важно для качественного воспроизведения изображения, но конкретных данных по яркости и контрасту предоставлено не было.



Портовая планка включает Thunderbolt 4 через USB-C, три USB-A, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1a, сетевой порт 2.5 Гбит/с, слот для карт памяти SDXC. Также здесь есть веб-камера с Full HD разрешением и защитной крышкой, а также аккумулятор на 99.8 Вт·ч.



В Европе модель уже доступна на официальном сайте Medion. Базовая версия с RTX 5080 стоит €3499, а флагман с RTX 5090 предлагается за €4299. Ожидается, что позднее данный ноутбук появится под другими брендами, поскольку он был собран силами стороннего производителя Clevo или Tongfang.



