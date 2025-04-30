Pocket Ace — компактный игровой девайс с мощным процессором и поддержкой эмуляции Nintendo Switch

Китайская компания Ayaneo запустила краудфандинговую кампанию на Indiegogo для своего нового портативного игрового устройства — Pocket Ace. Это устройство построено на базе чипа Snapdragon G3x Gen 2, который уже используется в других моделях компании: Pocket DMG и Pocket S. Однако новинка получилась заметно компактнее — её размеры составляют 156 x 63 x 18 мм.

По габаритам Pocket Ace почти не отличается от более миниатюрных моделей Pocket Micro. Тем не менее, за счёт более производительной аппаратной платформы он способен выдавать существенно лучшую производительность. В оснащение вошли ускоренная память LPDDR5X с частотой 8533 Мб/с и флеш-память стандарта UFS 4.0 (кроме версии с 128 ГБ, где используется UFS 3.1). Для автономности предусмотрен аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 40 Вт.

Экран девайса — 4.5-дюймовый IPS с разрешением 1620x1080 пикселей и яркостью до 550 нит. Устройство также имеет джойстики и триггеры на основе датчиков Холла, шестисенсорный гироскоп и развитую систему охлаждения. Вес аппарата составляет 310 грамм.

Стоимость стартовой комплектации начинается с отметки $339 — это вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Топовая версия с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ обойдётся в $599. Все желающие могут выбрать подходящую конфигурацию, прибавляя по $80 за каждый шаг улучшения характеристик.



Разработчики планируют начать отправку заказов уже со следующего месяца. Pocket Ace позиционируется как удобное решение для мобильных геймеров, которым важны компактность и возможность запуска требовательных проектов, включая игры через эмуляцию Nintendo Switch.