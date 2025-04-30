Выпуск бюджетных iPhone может стать нерегулярным.

Согласно данным Bloomberg, Apple пока не определилась с судьбой iPhone 17e — модели, которая должна была стать преемником третьего поколения iPhone SE. Хотя ранее предполагалось, что компания начнёт выпускать недорогие смартфоны ежегодно, как это делает Google с линейкой Pixel A, сейчас этот план находится под вопросом.

Решение по новой бюджетной модели будет принято в ближайшие месяцы. Поскольку разработка упрощённой версии iPhone обычно занимает меньше времени, у компании остаётся достаточно времени на изменения. Исторически бюджетные модели Apple появлялись раз в два-четыре года, и переход к ежегодным обновлениям стал бы значительным изменением в стратегии компании.



Журналист Bloomberg Марк Гурман отметил, что конкуренты Apple всё чаще обновляют свои линейки более чем один раз в год. Это создаёт предпосылки для более частого выхода моделей серии e. Однако конкретных сведений о технических улучшениях для iPhone 17e пока нет. Возможно, новинка получит новый процессор, поддержку MagSafe или даже Dynamic Island вместо традиционного выреза сверху.



Хотя идея регулярного обновления бюджетной линейки выглядит логично, Apple пока не спешит с официальными заявлениями. Всё зависит от рыночной ситуации и внутренней стратегии компании.