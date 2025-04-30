Apple отказывается от одного из ключевых нововведений в топовых моделях iPhone 17 из-за проблем с выпуском.

Согласно последним данным, Apple отказалась от планов внедрить антибликовое покрытие дисплея для iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Ранее предполагалось, что эта функция станет эксклюзивом старших моделей и поможет им выделиться на фоне других смартфонов. Однако, как сообщается, основной причиной отказа стало негативное влияние этой технологии на процесс производства. Введение нового покрытия сильно замедляло выпуск устройств, что сделало его невозможным применить в текущих условиях.

Отмечается, что речь шла именно об anti-reflective coating, который отличается от уже существующего nano-texture покрытия. Последнее также снижает блики, но не устраняет их полностью. Если специалистам компании удастся оптимизировать процесс нанесения антибликового слоя в ближайшие месяцы, то его могут внедрить уже в будущие устройства следующего года.

Таким образом, хотя задержка и разочарует некоторых пользователей, это решение было принято ради соблюдения сроков массового производства.