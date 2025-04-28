Bethesda объявила о рекордных показателях The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Компания Bethesda Game Studios сообщила о впечатляющих результатах релиза обновленной версии The Elder Scrolls IV: Oblivion. За первые четыре дня после выхода 22 апреля 2025 года проект привлек более 4 миллионов игроков. Такой успех объясняется как ностальгией по культовой игре, так и включением ремастера в подписку Game Pass, позволившей пользователям PC и Xbox играть без дополнительной оплаты.

Интересно, что маркетинговая стратегия Bethesda сыграла ключевую роль в этом успехе. Несмотря на полное молчание разработчиков до 21 апреля, утечки и слухи создали ажиотаж среди поклонников серии. Когда же игра неожиданно появилась в доступе, это вызвало настоящий взрыв интереса.

Особенностью ремейка стало использование двух движков одновременно - Unreal Engine 5 для графики и оригинального Gamebryo для игровой логики. Это создает определенные сложности для модмейкеров, однако сообщество уже выпустило большое количество модификаций на Nexus.