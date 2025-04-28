Разработчики представили новую хардкорную RPG в жанре экстракционного шутера HUNGER.

Европейский игровой рынок потрясен анонсом амбициозного проекта HUNGER от Good Fun Corporation. В этой PvPvE RPG игрокам предстоит выживать в постапокалиптическом мире, охваченном загадочной бактериальной угрозой. В отличие от традиционных шутеров, здесь сделан упор на глубокую RPG-составляющую с прокачкой персонажа до 100 уровня и развитой системой навыков.

Особенностью проекта стала уникальная смесь жанров - элементы экстракционного шутера сочетаются с классической RPG-механикой. Игроки могут выбирать профессии, заниматься крафтом и торговать на внутриигровом рынке. Разработчики обещают три масштабные локации на старте, более 30 видов оружия и систему ближнего боя, сочетающую стрельбу и рукопашные схватки.

Важной особенностью стала отмена традиционных для жанра "вайпов" - прогресс персонажа сохраняется навсегда. Разработчики акцентируют внимание на разнообразии билдов и вариативности прохождения - можно специализироваться на стелсе, ближнем бою или поддержке группы.