Бывший креативный директор IO Interactive Янош Флоссер создал новую студию и анонсировал roguelite Raiders of Blackveil

Янош Флоссер, сооснователь IO Interactive и бывший креативный директор Square Enix, объявил о создании новой игровой студии Wombo Games в Копенгагене. Первым проектом студии станет roguelite Raiders of Blackveil, выход которого в ранний доступ на Steam запланирован на это лето.

Игра сочетает элементы MOBA, RPG и PVE-экстракшен геймплея. Действие происходит в фэнтезийном мире, где игроки в роли животных-повстанцев борются против корпорации Blackveil. Проект разрабатывается почти два года и будет поддерживать как одиночную игру, так и кооператив на троих.

В состав Wombo Games вошли ветераны индустрии, работавшие над такими играми как Hitman, Tomb Raider и Deus Ex, а также молодые талантливые разработчики. Студия использует принцип принятия решений консенсусом и планирует активно учитывать мнение игроков после выхода в ранний доступ.

Флоссер назвал Raiders of Blackveil особым проектом, в который вложился каждый сотрудник студии. Игра станет визитной карточкой Wombo Games и продемонстрирует их подход к разработке. Точная дата выхода в ранний доступ пока не уточняется.