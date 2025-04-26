Новинка относится к новому типу материнских плат Project Zero

MSI анонсировала необычную материнскую плату PRO Z890-S WiFi Project Zero, в которой все разъемы питания и подключений вынесены на обратную сторону. Устройство поступит в продажу в Японии 2 мая по цене 42 980 иен, а затем появится в Европе примерно за 365 евро.

Плата построена на чипсете Intel Z890 с сокетом LGA1851 и поддерживает память DDR5-8800. Среди особенностей - четыре слота M.2 (один PCIe 5.0 и два PCIe 4.0), Wi-Fi 7 и порт Thunderbolt 4. Дизайн с обратным расположением разъемов должен упростить кабель-менеджмент в совместимых корпусах.

Хотя модель относится к серии PRO и не предназначена для экстремального разгона, в BIOS присутствуют предустановленные профили для ускорения процессора и памяти. Производитель также добавил механизм EZ PCIe Clip II для удобного извлечения видеокарты.

Передняя сторона платы полностью закрыта декоративной панелью, так как на ней нет разъемов. В комплекте поставляется антенна EZ Antenna для беспроводного подключения.

Новинка доступна исключительно в серебристо-белом цветовом исполнении.