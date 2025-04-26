Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
MSI выпустила материнскую плату PRO Z890-S WiFi Project Zero
Новинка относится к новому типу материнских плат Project Zero

MSI анонсировала необычную материнскую плату PRO Z890-S WiFi Project Zero, в которой все разъемы питания и подключений вынесены на обратную сторону. Устройство поступит в продажу в Японии 2 мая по цене 42 980 иен, а затем появится в Европе примерно за 365 евро.  

Плата построена на чипсете Intel Z890 с сокетом LGA1851 и поддерживает память DDR5-8800. Среди особенностей - четыре слота M.2 (один PCIe 5.0 и два PCIe 4.0), Wi-Fi 7 и порт Thunderbolt 4. Дизайн с обратным расположением разъемов должен упростить кабель-менеджмент в совместимых корпусах.  

Хотя модель относится к серии PRO и не предназначена для экстремального разгона, в BIOS присутствуют предустановленные профили для ускорения процессора и памяти. Производитель также добавил механизм EZ PCIe Clip II для удобного извлечения видеокарты.  

Передняя сторона платы полностью закрыта декоративной панелью, так как на ней нет разъемов. В комплекте поставляется антенна EZ Antenna для беспроводного подключения. 

Новинка доступна исключительно в серебристо-белом цветовом исполнении.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#msi
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге открылся крупнейший в России завод по производству металлорежущего инструмента
5
Представлены все устройства Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 3 с Android 16
6
Российские ученые разрабатывают двигатели типа «электроспрей» на ионной жидкости для наноспутников
+
CATL запустила серийное производство натрий-ионных аккумуляторов с запасом хода 300 миль
2
Minisforum представила ПК MS-A2 с процессором AMD Ryzen 9 9955HX
+
В Radeon RX 9070 XT обнаружили память Samsung GDDR6
10
MediaTek Dimensity 9300 был протестирован в AnTuTu и Geekbench
2
93% продавцов ожидают изменений в работе российских маркетплейсов
4
Nissan по итогам минувшего фискального года должна потерять рекордные $5,3 млрд
+
Показан самый детализированный снимок Солнца за всю историю наблюдений
+
Разборка Nintendo Switch 2 подтвердила использование чипсета Nvidia Tegra T239 и памяти SK Hynix
+
Предчувствие кризиса вызвало рост спроса на старые процессоры Intel
3
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на RTX 4060 выдаёт 30 FPS при 1080p на высоких настройках
7
Юрлица компании «Леста», управляющей «Миром танков» и «Миром кораблей», попали под арест
3
Intel анонсировала автомобильные SoC Frisco Lake и Grizzly Lake
+
В России запустили производство по выпуску электронных модулей для базовых станций сотовой связи
+
Создатель Fallout рассказал, что его попросили уничтожить все рабочие материалы оригинальной игры
+
Для "ультранастроек" Oblivion Remastered вам понадобится Geforce RTX 4090
6
В Липецке создают новое кузнечно-литейное производство
+
iQoo анонсировала Z10 Turbo с рекордной батареей 7620 мАч
+

Популярные статьи

Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
29
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
93
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
38
ТОП-6 ошибок пользователей ноутбуков, которые могут привести к проблемам
13
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
121
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
17
Появились первые фотографии новейшего китайского истребителя-невидимки J-36
2
Реально ли платить криптой в российских магазинах - действительно рабочий и законный способ
+
YouTube сообщил, что за 20 лет на платформу было загружено более 20 миллиардов видео
6
«Хабблу» 35 лет — вспоминаем 10 самых важных открытий космического телескопа
3

Сейчас обсуждают

222
06:43
с хомячками опять в наперстки играют
NVIDIA GeForce RTX 5060 выходит 19 мая по цене 299 долларов
Варвара Леонидова
06:39
После слов о том, что Моровинд - не особо выдающаяся и не культовая игра, можно текст не читать. Т.к. становится ясно, что автор этого высера абсолютно не разбирается в игровой индустрии.
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
222
06:24
какой то недо.... об этом говорит
Глава Intel признался, что будет сокращать расходы, бюрократию и персонал
Борис Котов
06:07
Для меня культовой игрой, из вышедших недавно, стал Архолос. Пять раз его запоем перепрошел, в общей сложности на 560+ часов. Всем, кто не играл - крайне рекомендую. А вот Обливион да, та ещё халтура....
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
Garthar
06:05
Последние конфликты показали бесполезность штурмовиков как таковых. Их место занимают вертолеты и беспилотники. Единственная область их применения это раздать дешевые бомбы папусасам без зениток. Но д...
Появились первые фотографии новейшего китайского истребителя-невидимки J-36
Garthar
06:02
Вот честно, ни разу не видел жирных на самокатах. Да и мало какой самокат больше 120кг выдержит
«Яндекс» начал выписывать электросамокатчикам-нарушителям крупные штрафы
Роман Самодуренко
05:45
Что за вы$ер... Ради хайпа и грызни в коментах? Я играл в Морровинд еще в год выхода, купив лицензию на диске, до сих пор считаю её лучшей частью, а облу и скайрим - оцениваю, примерно, на одном уровн...
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
AntonHT
05:24
На большее ни ума ни возможностей не хватает?
Китайская таможня сняла пошлины на импорт полупроводников из США без официального уведомления
Илья Златарев
04:23
Чел. Люди драйверы на принтер ставят которые 15 лет не обновлялись. О чём ты?
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
Илья Златарев
04:18
I3 8100 стоит 2к рублей на озоне. А это даже не самый дешёвый процессор для виндовс 11. И он кстати 4 ядерный. Да да. А если купить на авито готовую сборку с материнской и оперативкой. То выйдет еще д...
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем