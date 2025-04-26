Разработчики Green Hawk Platoon выпустили анимационный ролик Meet the Rifleman о классе стрелка в игре

Студии RetroPixel Digital и MicroProse анонсировали первый анимационный ролик из серии Green Hawk Platoon под названием Meet the Rifleman. В короткометражке представлен один из ключевых классов игры - дисциплинированный и чрезмерно увлеченный правилами Rifleman.

Ролик демонстрирует особенности персонажа, его вооружение и способности. В арсенале Rifleman три вида винтовок (G16, PK47 и Toykov) и пистолет Hawk 19. Особые способности включают энергетический напиток для ускорения и восстановления здоровья, а также развертываемую пусковую платформу для вертикального перемещения.

Green Hawk Platoon - это шутер, вдохновленный детскими играми с пластмассовыми солдатиками. Проект сочетает ностальгическую атмосферу с современным геймплеем, предлагая разнообразные классы персонажей, технику и кастомизацию.

Игра разрабатывается для одиночного и многопользовательского режимов. Среди особенностей - танки, джипы, вертолеты, управляемые турели, парашюты и крюки-кошки. Озвучку Rifleman выполнил актер Лаклан Куормби.