В сети появились изображения видеокарт PowerColor Radeon RX 9070 GRE в исполнении Red Devil и Reaper

Инсайдеры сообщили о возможном переносе релиза видеокарт Radeon RX 9070 GRE на четвертый квартал 2025 года, хотя ранее ожидался выход в мае. Параллельно с этим в сеть попали промо-изображения двух кастомных моделей от PowerColor - Red Devil и Reaper.

Видеокарты используют уже знакомые по другим моделям RDNA 4 системы охлаждения. Флагманская версия Red Devil получила три 8-пиновых разъема питания, тогда как более доступная модель Reaper довольствуется двумя. Минимальная рекомендуемая мощность блока питания составляет 650 Вт.

Любопытно, что в утечке отсутствует информация о средней модели Hellhound, которая обычно занимает промежуточное положение в линейке PowerColor. Появление этих изображений частично подтверждает более ранние слухи о готовящемся производстве видеокарт партнерами AMD.

Эксперты предполагают, что AMD могла намеренно распространять противоречивую информацию через инсайдерские каналы, чтобы запутать конкурентов. Точные сроки выхода Radeon RX 9070 GRE пока остаются неясными, но очевидно, что производители уже готовят свои варианты дизайна.