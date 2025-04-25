Французская независимая студия Sandfall Interactive выпустила свой первый проект — ролевую игру Clair Obscur Expedition 33. Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam и Epic Games Store. Владельцы Xbox могут играть в нее по подписке Game Pass.
Действие игры происходит в фэнтезийном мире, вдохновленном Францией эпохи Прекрасной эпохи. Сюжет рассказывает эмоциональную историю, озвученную звездным актерским составом, включая Чарли Кокса, Дженнифер Инглиш и Энди Серкиса. Игрока ждут инновационные пошаговые бои, глубокая кастомизация персонажей и открытый мир.
Рекомендуемые системные требования в Steam:
- Windows 10 64 bit;
- Intel Core i7-12700k или AMD Ryzen 7 5800X;
- 16 Гбайт ОЗУ;
- nVidia GeForce RTX 3060 Ti 8 GB или AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB
- Не менее 55 Гбайт свободного места на накопителе.
Следует обратить внимание, что даже в минимальных системных требованиях настоятельно рекомендуется использование SSD.Вместе с релизом игры вышел официальный саундтрек из 154 треков, доступный на стриминговых платформах. Особое внимание заслуживает 33-минутная композиция Nos vies En Lumiere, воплощающая ключевые темы игры.
Игроки могут приобрести как стандартное издание, так и Deluxe Edition, которое включает дополнительные костюмы для персонажей.
Проект стал дебютной работой студии Sandfall Interactive и был издан Kepler Interactive, известной по таким играм как Tchia и Sifu.