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ddr22
Стала доступна ролевая игра Clair Obscur Expedition 33
Sandfall Interactive представила свою дебютную RPG для консолей и ПК

Французская независимая студия Sandfall Interactive выпустила свой первый проект — ролевую игру Clair Obscur Expedition 33. Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam и Epic Games Store. Владельцы Xbox могут играть в нее по подписке Game Pass.  
Действие игры происходит в фэнтезийном мире, вдохновленном Францией эпохи Прекрасной эпохи. Сюжет рассказывает эмоциональную историю, озвученную звездным актерским составом, включая Чарли Кокса, Дженнифер Инглиш и Энди Серкиса. Игрока ждут инновационные пошаговые бои, глубокая кастомизация персонажей и открытый мир.

Рекомендуемые системные требования в Steam:

  • Windows 10 64 bit;
  • Intel Core i7-12700k или AMD Ryzen 7 5800X;
  • 16 Гбайт ОЗУ;
  • nVidia GeForce RTX 3060 Ti 8 GB или AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB
  • Не менее 55 Гбайт свободного места на накопителе.

Следует обратить внимание, что даже в минимальных системных требованиях настоятельно рекомендуется использование SSD.Вместе с релизом игры вышел официальный саундтрек из 154 треков, доступный на стриминговых платформах. Особое внимание заслуживает 33-минутная композиция Nos vies En Lumiere, воплощающая ключевые темы игры.  


Игроки могут приобрести как стандартное издание, так и Deluxe Edition, которое включает дополнительные костюмы для персонажей.

Проект стал дебютной работой студии Sandfall Interactive и был издан Kepler Interactive, известной по таким играм как Tchia и Sifu.

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#clair obscur expedition 33
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