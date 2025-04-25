Компания NVIDIA анонсировала инструмент для создания кастомных плагинов к ИИ-ассистенту Project G-Assist на ПК с видеокартами GeForce RTX

NVIDIA продолжает развивать свой ИИ-ассистент Project G-Assist, представив новый конструктор плагинов на базе ChatGPT. Теперь разработчики и продвинутые пользователи могут создавать собственные расширения для этого инструмента, добавляя новые голосовые и текстовые команды.

Система позволяет генерировать код с помощью ИИ и интегрировать его в G-Assist. Плагины могут управлять музыкой, подключаться к языковым моделям, контролировать периферийные устройства и многое другое. Все это работает через API, а сами расширения пишутся на Python с использованием JSON-конфигураций. На GitHub NVIDIA уже выложила примеры плагинов, включая интеграцию со Spotify, Google Gemini и Twitch. Пользователи могут голосом запрашивать информацию о стримерах, погоде или курсах акций прямо из игрового оверлея, не сворачивая приложения. Для разработчиков доступны сотни бесплатных API, охватывающих сферы развлечений, умного дома и производительности. NVIDIA призывает сообщество делиться своими плагинами через GitHub-репозиторий компании.

Project G-Assist продолжает оставаться экспериментальной функцией в приложении NVIDIA, но уже демонстрирует потенциал локального ИИ на ПК с видеокартами RTX. Новый конструктор плагинов делает систему более гибкой и адаптируемой под индивидуальные потребности пользователей.