Компания Anbernic раскрыла стоимость новой портативной консоли RG557, которая оказалась выше ожидаемой

Anbernic подтвердила дату выхода и цены на новую портативную консоль RG557. Несмотря на временную приостановку поставок в США из-за тарифов, компания готовится выпустить это устройство 25 апреля.

Ранее предполагалось, что консоль будет стоить около 205 долларов, но официальная цена оказалась выше. Стартовая цена составит 235 долларов, а после 28 апреля вырастет до 249 долларов. Это значительно меньше, чем первоначально указанные на Amazon 359 долларов, но все равно дороже ожиданий.

RG557 станет преемником модели RG556 и выйдет с улучшенными характеристиками. Компания уже анонсировала свои планы на 2025 год, включая выпуск до десяти новых портативных устройств, среди которых может быть RG34XX SP.



Пока доступны первые впечатления от устройства, но подробные обзоры появятся после старта продаж. Для ранних покупателей действует специальная цена до 28 апреля.



Несмотря на более высокую стоимость, RG557 может найти свою аудиторию среди поклонников ретро-игр. Однако решение Anbernic поднять цены может вызвать неоднозначную реакцию у фанатов бренда.