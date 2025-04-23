Японские магазины столкнулись с ажиотажным спросом на услугу аренды PlayStation 5 из-за ограниченной доступности консолей

В Японии наблюдается необычный тренд: сервис аренды PlayStation 5 оказался неожиданно востребованным среди геймеров. Местные ритейлеры сообщают, что их запасы консолей для краткосрочной аренды полностью исчерпаны из-за высокого спроса.

С начала этого года японские магазины, включая сеть GEO, начали предлагать PS5 в аренду на 8 или 15 дней за 980 и 1780 иен соответственно. По словам представителей GEO, сервис превзошел все ожидания - в 400 магазинах сети уже нет свободных консолей. Рост популярности связывают с анонсом Monster Hunter Wilds.

Для многих игроков это выгодная возможность попробовать консоль перед покупкой. В отличие от других стран, где аренда доступна на более длительные сроки, в Японии пока предлагают только краткосрочные варианты. Однако, учитывая спрос, ритейлеры могут расширить предложение.



Примечательно, что с 2020 года розничная цена PS5 только росла, а не снижалась, как это обычно бывает с игровыми консолями. Для тех, кто пять лет не мог позволить себе покупку, аренда за 12 долларов стала отличной альтернативой.