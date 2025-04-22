Компания OnePlus представила новую версию кулера для телефонов мощностью 27 ватт с магнитным креплением

OnePlus готовится к презентации не только смартфона 13T, но и новых аксессуаров. Среди них — обновленная версия охлаждающего устройства Freezing Point Phone Cooler мощностью 27W. Это преемник модели 2018 года, который сочетает термоэлектрическое охлаждение и вентилятор для снижения температуры телефона.

Новый кулер получил круглый дизайн вместо овального, как у предшественника. Корпус выполнен в сером цвете с черным вентилятором и красным логотипом OnePlus. Устройство оснащено магнитами для крепления на совместимые смартфоны, включая модели с поддержкой MagSafe. Для работы требуется блок питания мощностью от 27W, подключаемый через USB-C.

Пока неясно, сохранилась ли у новой модели возможность регулировки скорости вентилятора. Устройство сначала появится в Китае 24 апреля, а затем может выйти на глобальный рынок. Оно совместимо с флагманами OnePlus, включая 13T, 13, 13R и 12, а также с рядом продуктов Oppo.