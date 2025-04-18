Консорциум JEDEC совместно с лидерами отрасли выпустил спецификации HBM4 для ИИ и высокопроизводительных вычислений

Консорциум JEDEC совместно с ведущими технологическими компаниями опубликовал новый стандарт памяти HBM4 (JESD270-4). Этот шаг стал эволюционным развитием предыдущего стандарта HBM3 и направлен на удовлетворение растущих потребностей в обработке больших данных для искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и графических систем.

HBM4 предлагает значительные улучшения, включая увеличенную до 2 ТБ/с пропускную способность, 32 независимых канала вместо 16, а также поддержку стеков памяти высотой до 16 слоев. Новый стандарт сохраняет обратную совместимость с контроллерами HBM3 и обеспечивает лучшую энергоэффективность за счет оптимизированного управления напряжением.

К разработке стандарта присоединились такие компании как NVIDIA, AMD, Google, Meta, Micron, Samsung и SK hynix. Они отмечают, что HBM4 станет ключевым компонентом для следующего поколения ИИ-систем, обеспечивая необходимую производительность и масштабируемость.