Компания Manli анонсировала графические карты RTX 5060 Ti с архитектурой Blackwell и GDDR7

Manli Technology Group Limited анонсировала видеокарты GeForce RTX 5060 Ti на архитектуре NVIDIA Blackwell. Новинка будет доступна в двух вариантах — с 16 ГБ и 8 ГБ памяти GDDR7, а также в трех сериях с разным дизайном.

Флагманская серия Stellar получила градиентный дизайн и запатентованные вентиляторы с технологией снижения шума. Polar Fox ориентирована на поклонников аниме и имеет компактную двухвентиляторную систему охлаждения. Классическая серия Nebula предлагает баланс цены и производительности в компактном форм-факторе.

Все карты оснащены тензорными ядрами 5-го поколения и поддерживают DLSS 4. Производитель обещает до 759 AI TOPS для задач искусственного интеллекта. Покупатели Polar Fox дополнительно получат эксклюзивную подставку для телефона.