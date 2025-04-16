По данным инсайдеров, ремейк Oblivion на Unreal Engine 5 выйдет в этом месяце для консолей и PC

В интернете появились скриншоты и промоматериалы готовящегося ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion. Изображения, обнаруженные на серверах китайской студии Virtuos, показывают обновлённую графику локаций и персонажей по сравнению с оригинальной игрой 2006 года.

По данным инсайдеров, включая Джеффа Грабба из Giant Bomb, официальный анонс проекта может состояться уже на следующей неделе. Ремейк разрабатывается на Unreal Engine 5 и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, а также появится в Game Pass. Слухи о работе над проектом ходят с 2021 года, когда стало известно о причастности Virtuos к модернизации культовой RPG. Сравнительные скриншоты демонстрируют значительный визуальный апгрейд при сохранении узнаваемого стиля оригинала. Bethesda пока не прокомментировала утечку.