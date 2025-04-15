Limited Run Games выпустила коллекционное издание Doom с гигантской коробкой, которая якобы способна запускать оригинальную игру





Компания Limited Run Games анонсировала переиздание классических шутеров Doom и Doom II для современных платформ. Помимо стандартного издания за 29,99 долларов, содержащего оба шутера с дополнениями, компания подготовила несколько эксклюзивных вариантов для фанатов.

Особого внимания заслуживает издание Big Box Edition стоимостью 99,99 доллара, куда вошли физические артефакты вроде кассет с саундтреками и коллекционных карточек. Но главной сенсацией стало издание Will It Run Edition, где помимо всего прочего предлагается гигантская коробка, которая, по заявлению издателя, способна запускать Doom. В комплект также входят фигурка Како-демона с магнитной левитацией и миниатюрный портативный экран с игрой. Правда, судя по фотографиям, не совсем понятно, как именно коробка сможет запускать игру.

Это издание станет настоящей редкостью — Limited Run Games выпустит всего 666 экземпляров по цене 666,66 доллара каждый.

Для обычных покупателей доступны более демократичные варианты. Стандартное издание включает обе игры и все основные дополнения, включая Sigil II и Legacy of Rust, для PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Это переиздание позволяет новому поколению геймеров познакомиться с легендарными шутерами, которые заложили основы жанра еще в 90-х годах.