По данным надежных инсайдеров, ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion появится в продаже уже на следующей неделе без предварительного анонса.

Надежный инсайдер Джефф Грабб во время эфира на Giant Bomb's GameBreaking News сообщил, что долгожданный ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет уже на следующей неделе. Причем релиз состоится в формате shadowdrop — без традиционной предварительной маркетинговой кампании. Грабб имеет репутацию достоверного источника, так как неоднократно точно раскрывал информацию о грядущих релизах до официальных анонсов.

Это не первое упоминание о скором выходе ремейка. На прошлой неделе другой известный инсайдер NateTheHate предполагал, что игра может выйти около 21 апреля. Совпадение информации от двух независимых источников значительно повышает вероятность того, что ремейк действительно появится в ближайшие дни.

The Elder Scrolls IV: Oblivion впервые вышла в 2006 году и стала культовой RPG своего времени. Игроки годами ждали обновленную версию, особенно после успеха ремейков других классических игр Bethesda. Ожидается, что новая версия получит современную графику, улучшенный геймплей и, возможно, дополнительные материалы, хотя точные детали пока неизвестны.



Интересно, что Bethesda до сих пор официально не подтверждала разработку ремейка, что делает возможный релиз еще более неожиданным. Такой подход к релизу стал популярен в последние годы — некоторые издатели предпочитают не растягивать маркетинговую кампанию, а выпускать игры, создавая эффект неожиданности.



Если информация инсайдеров подтвердится, это станет одним из главных игровых событий весны. Остается дождаться официального подтверждения от Bethesda или внезапного появления игры в цифровых магазинах.