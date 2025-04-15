В тестах Genshin Impact Dimensity 9400+ сравнялся по средней частоте кадров с Snapdragon 8 Elite, но уступил в стабильности и разрешении.

Недавно анонсированный процессор MediaTek Dimensity 9400+ прошел серию тестов, где его сравнивали с флагманским Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. В ходе проверки производительности в популярной игре Genshin Impact оба чипсета продемонстрировали одинаковую среднюю частоту кадров на уровне 59.9 FPS. Однако при более детальном анализе выяснилось, что Snapdragon 8 Elite обеспечивает более стабильный игровой процесс благодаря лучшим показателям в 1% low.

Тестирование проводилось на смартфонах Vivo x200s с Dimensity 9400+ и Xiaomi 15 Pro с Snapdragon 8 Elite. Хотя оба процессора показали схожую энергоэффективность (4.6Вт против 4.9Вт), разница в стабильности кадров оказалась существенной. Snapdragon 8 Elite демонстрировал 48.2 FPS в 1% low, тогда как Dimensity 9400+ опускался до 31.5 FPS, что на 53% ниже.

Предположительно, проблемы MediaTek с просадками частоты кадров могут быть связаны с тепловыми ограничениями. Dimensity 9400+ и его предшественник Dimensity 9400 показывают схожие низкие результаты в 1% low, что наводит на мысли о системном характере проблемы. Возможно, смартфоны на базе этих чипов не оснащены достаточным охлаждением, либо сами процессоры менее устойчивы к термическому дросселированию.

Интересно, что оба чипа изготовлены по 3-нм техпроцессу TSMC второго поколения, но используют разные архитектуры. Snapdragon 8 Elite базируется на фирменных ядрах Oryon, тогда как Dimensity 9400+ использует решения ARM. Это различие может объяснять разницу в эффективности, особенно в сложных сценариях нагрузки.