Компания Kenko Tokina выпустила ретро-кассетный плеер KR-019CR с функцией преобразования записей в MP3 и поддержкой флеш-накопителей

Японская компания Kenko Tokina анонсировала необычный гибридный девайс — портативный кассетный плеер KR-019CR, который сочетает винтажный дизайн с современными функциями. Устройство, напоминающее классические кассетные рекордеры 80-90-х годов, получило возможность конвертировать аналоговые записи в цифровые MP3-файлы.

Новинка оснащена 3-ваттным динамиком и встроенным микрофоном для записи на кассеты. Для прослушивания можно использовать как встроенный динамик, так и наушники через 3,5-мм разъем. Главной особенностью стало наличие слота для карт памяти microSD (поддерживаются карты до 128 ГБ) и USB-порта для флешек, куда можно сохранять оцифрованные записи. При этом устройство умеет и обратное — записывать MP3-файлы с носителей обратно на кассеты.

Плеер работает до 27 часов от четырех батареек AA или от сети через USB-C. Его габариты (49×149×245 мм) и вес (685 грамм) делают его достаточно компактным для переноски. Производитель пока не объявил цену, но известно, что продажи в Японии начнутся 18 апреля.

Этот продукт явно рассчитан на ностальгирующих melоманов и аудиофилов, которые хотят оцифровать свои старые кассетные архивы. При этом устройство сохраняет аутентичный ретро-вид и функциональность классических кассетников.