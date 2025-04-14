Компания Vivo представила детали о смартфоне X200s с батареей 6200 мАч и продемонстрировала возможности его камеры

Vivo продолжает раскрывать подробности о предстоящем смартфоне X200s, который должен быть представлен 21 апреля. В отличие от флагманского X200 Ultra, новая модель позиционируется как более доступная альтернатива, но с впечатляющими характеристиками. Главным улучшением стала батарея емкостью 6200 мАч, что на 400 мАч больше, чем у прошлогоднего X200, при сохранении толщины корпуса в 8 мм.

Устройство получит быструю зарядку мощностью 90 Вт по проводу и 40 Вт беспроводную, что может быть доступно и в топовой версии Ultra. Экран останется прежним — 6,67-дюймовая OLED-панель с частотой обновления 120 Гц, но добавится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, которого не было в X200.

Особое внимание Vivo уделила камере X200s. Компания опубликовала снимки, сделанные на эквивалентных фокусных расстояниях 85 мм и 100 мм, демонстрируя возможности модуля. Основная камера будет иметь фокусное расстояние 23 мм против 35 мм у Ultra-версии, но в приложении камеры будут доступны режимы 35 мм и 50 мм.

Согласно данным, X200s получит три 50 МП камеры: основную на Sony IMX921, сверхширокоугольную на Samsung ISOCELL JN1 и 3-кратный телефото на Sony LYT-600. Пока компания не подтвердила эти характеристики официально.

Судя по всему, Vivo пытается предложить баланс между производительностью, автономностью и качеством съемки в среднеценовом сегменте. X200s может стать интересной альтернативой как флагманам конкурентов, так и более дорогой версии X200 Ultra. Окончательные выводы можно будет сделать после официального анонса и тестирования устройства.