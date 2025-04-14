Компания Gigabyte незначительно увеличила стоимость видеокарт NVIDIA RTX и AMD RX в Китае из-за нестабильности в цепочке поставок

Gigabyte стала одним из первых производителей, кто решился на повышение цен видеокарт на китайском рынке. Согласно данным Chiphell, компания пересмотрела рекомендованные цены на несколько моделей NVIDIA и AMD. В перечень вошли флагманская RTX 5090D, модели серии RTX 4060, а также новинки AMD RX 9070.

Изменения цен оказались не слишком значительными — в среднем рост составил 3-4%. Например, RTX 5090D подорожала на 500 юаней (с 16 499 до 16 999), а более доступная RTX 4060 Ti — всего на 50 юаней. Со стороны AMD повышение оказалось чуть заметнее: модели RX 9070 и RX 9070 XT прибавили по 200 юаней к своей стоимости.





Официальных комментариев о причинах подорожания не последовало, но эксперты связывают это с общей нестабильностью в цепочках поставок. Возможное влияние новых тарифов Трампа также рассматривается как один из факторов, хотя столь незначительный рост цен вряд ли можно объяснить только этим. Скорее всего, производитель пытается компенсировать возросшие логистические издержки.





Пока изменения затронули только китайский рынок, но аналитики не исключают, что подобная тенденция может распространиться и на другие регионы. Важно отметить, что речь идет именно о рекомендованных ценах — реальная стоимость в рознице может отличаться в зависимости от наличия товара у продавцов.