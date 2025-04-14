Разработчики мода NaturalVision Enhanced представили обновление, которое выводит графику GTA V Enhanced Edition на новый уровень с улучшенным освещением и тенями

Моддеры представили обновленную версию популярного мода NaturalVision Enhanced для Grand Theft Auto V Enhanced Edition. Новые скриншоты демонстрируют впечатляющие визуальные улучшения, которые мод привносит в игру. Особое внимание разработчик Razed уделил системе освещения — ему удалось активировать неиспользуемую в оригинальной игре функцию, которая добавляет дополнительные тени от всех источников света.

Это изменение значительно увеличивает глубину и детализацию изображения в большинстве игровых ситуаций. Как показывают сравнительные скриншоты, разница с оригинальной версией становится заметной невооруженным глазом. Моддер уже работает над трейлером, который продемонстрирует все нововведения в действии, хотя точная дата выхода мода пока не называется.





GTA V Enhanced Edition с этим модом предлагает, пожалуй, лучший визуальный опыт из доступных на данный момент. Это особенно актуально в преддверии выхода Grand Theft Auto VI, который ожидается в этом году на консолях нового поколения. Интересно, что некоторые технические решения, реализованные в моде, могут дать представление о том, какие графические технологии будут использованы в новой части серии.





Однако стоит отметить, что по-настоящему оценить все улучшения смогут только владельцы ПК. Как показывает опыт работы Enhanced Edition на процессорах, аналогичных тем, что используются в современных консолях, игра вряд ли будет работать с частотой выше 30 кадров в секунду на этих платформах. Мод NaturalVision Enhanced распространяется бесплатно, что делает его еще более привлекательным для поклонников игры.