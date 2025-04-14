Компания EasySMX представила мультиплатформенный контроллер D10 с технологиями EasyPos D-pad и TMR-джойстиками

EasySMX, известный производитель игровых аксессуаров, анонсировал новый контроллер D10, предназначенный для использования на PC, Nintendo Switch, iOS и Android. Устройство разработано с учетом пожеланий игроков, которые в своих отзывах особо отмечали важность точности и долговечности D-pad и аналоговых стиков.

Главными особенностями новинки стали фирменная технология EasyPos D-pad, обеспечивающая мгновенный отклик и четкое распознавание 8 направлений, а также джойстики TMR (Tunneling Magnetoresistance) с частотой опроса 1000 Гц. Эти компоненты гарантируют высокую точность управления и длительный срок службы даже в условиях интенсивных игровых сессий.

Контроллер оснащен переключаемыми триггерами с эффектом Холла для разных игровых сценариев, механическими кнопками с тактильной отдачей, двумя программируемыми клавишами и док-станцией для удобной зарядки. Дополнительные функции включают 6-осевой гироскоп для Nintendo Switch, настраиваемую подсветку RGB и четыре уровня вибрации.

По словам Робина, директора по продуктам EasySMX, при разработке D10 особое внимание уделялось отзывам сообщества. В результате получился контроллер, сочетающий точность, надежность и универсальность.

Устройство уже доступно для покупки на официальном сайте компании по рекомендованной цене 59,99 долларов. D10 позиционируется как решение для киберспортсменов и требовательных игроков, которые ценят точность управления и качество исполнения.