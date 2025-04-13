Компания Yamaha анонсировала беспроводные наушники YH-L500A с технологией объемного звучания для домашнего кинотеатра.

Yamaha представила новые беспроводные наушники YH-L500A, разработанные специально для домашних кинотеатров. Устройства создают эффект объемного трехмерного звучания благодаря фирменной функции Sound Field, которая предлагает два режима работы. В режиме Music воссоздается атмосфера живого выступления, а в режиме Movie обеспечивается глубокое погружение с четкими голосами и мощными звуковыми эффектами.

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Наушники оснащены 40-миллиметровыми динамиками с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Они поддерживают как проводное подключение через 3,5 мм разъем, так и беспроводное соединение по Bluetooth 5.4 с функцией multipoint и Google Fast Pair. Для передачи музыки используются кодеки SBC и AAC, а для голосовых звонков — aptX Adaptive LC3. Особый режим низкой задержки делает YH-L500A подходящими для игр и просмотра видео.

Конструкция наушников предусматривает удобное ношение в течение длительного времени благодаря мягким амбушюрам и головной дужке с низким давлением. При весе 265 грамм и габаритах 174,51×188,47×84,86 мм они предлагают до 20 часов автономной работы от встроенного аккумулятора, который полностью заряжается за 2 часа.

Ожидается, что YH-L500A поступят в продажу 24 апреля 2025 года, хотя точная цена пока не объявлена. Для тех, кто ищет более продвинутую модель с активным шумоподавлением и поддержкой aptX Adaptive, Yamaha предлагает рассмотреть наушники YH-L700A, уже доступные на Amazon.



