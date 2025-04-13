Компания Oppo рассказала о технологии создания экрана с рекордно узкими рамками 1,25 мм для смартфона Find X8s от поставщика Tianma.

Компания Oppo раскрыла детали создания рекордно тонких рамок для своего нового смартфона Find X8s. Оказалось, что за эту инновационную разработку отвечает китайский поставщик дисплеев Tianma, более известный своими решениями для автомобильной промышленности. Специалистам компании удалось добиться невероятно узких боковых рамок всего 1,25 мм благодаря особой технологии прокладки проводников.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Для 6,32-дюймового экрана смартфона Tianma использовала гибкую AMOLED-панель шестого поколения. Несмотря на компактные размеры, дисплей предлагает разрешение 1,5K и пиковую яркость 1600 нит. Правда, технология LTPO в этой модели не применяется. Процесс производства экранов был настолько тщательно контролируемым, что даже вызвал удивление у известного инсайдера Digital Chat Station.

Find X8s с этим инновационным экраном уже поступил в продажу в Китае по цене от 570 долларов. Интересно, что пока нет информации о выходе модели на глобальные рынки, но на Amazon уже можно приобрести чехлы для этого устройства.