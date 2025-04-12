Компания Philips Hue выпустила обновление для синхробоксов с улучшенной поддержкой 8K и частоты 144 Гц

Philips Hue выпустила крупное обновление для своих синхронизаторов света HDMI Sync Box. Фирменные устройства 4K и 8K версий получили прошивку 2.5.0, которая принесла различные улучшения. Для более новой 8K модели обновление оказалось особенно значимым — появилась поддержка Display Stream Compression (DSC) для передачи 8K@60Hz с PlayStation 5 Pro.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Среди ключевых нововведений в 8K версии — уменьшенная задержка при переключении источников сигнала для владельцев телевизоров LG, использующих PlayStation 5. Также добавили поддержку 3D-контента и, что особенно важно для геймеров, синхронизацию света с частотой до 144 Гц. Разработчики исправили проблемы с функциями CEC включения/выключения и автоматического отключения.

Для 4K версии изменения менее значительны — в основном исправления ошибок и небольшие улучшения, о которых компания не стала распространяться подробно. Обновление распространяется автоматически, но пользователи могут проверить его статус в приложении Philips Hue в разделе "Настройки" > "Обновление ПО".