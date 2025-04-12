Компания MediaTek анонсировала процессор Dimensity 9400+ с 12-ядерным GPU и поддержкой 8K-видео

MediaTek официально объявила о выходе нового флагманского мобильного процессора Dimensity 9400+. Этот чип стал усовершенствованной версией предыдущей модели 9400 и производится по улучшенному 3-нм процессу TSMC N3E. Главной особенностью новинки стала полностью производительная конфигурация ядер без энергоэффективных кластеров. В процессоре используется одно ядро Cortex-X925 с частотой 3,73 ГГц, три ядра Cortex-X4 на 3,3 ГГц и четыре ядра Cortex-A720 на 2,4 ГГц.

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Графическая подсистема представлена 12-ядерным GPU ARM Immortalis с поддержкой трассировки лучей. Чипсет получил 12 МБ кэша L3, 10 МБ системного кэша и 10 МБ SLC. Среди ключевых особенностей - поддержка памяти LPDDR5X, накопителей UFS 4.0, Wi-Fi 7 с пропускной способностью до 7,3 Гбит/с, а также технология энергосбережения Ultrasave 4.0.

Процессор способен работать с камерами до 320 Мп и записывать видео в 8K при 60 кадрах в секунду. Для задач искусственного интеллекта используется нейропроцессор MediaTek 890, обеспечивающий 20-процентный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Первые смартфоны на базе Dimensity 9400+ появятся на рынке уже во втором квартале этого года.